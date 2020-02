Marc Labrèche imagine le passage de Patrick Bruel à «En direct de l'univers»

Marc Labrèche s’est bien payé la tête de Patrick Bruel, ce samedi 1er février, dans le cadre de l’émission Cette année-là.

Pour sa parodie hebdomadaire, l’animateur nous a servi quelques extraits de ce à quoi aurait pu ressembler le passage du chanteur à l’émission En direct de l’univers.

Rappelons que Patrick Bruel devait être l’invité d’honneur de France Beaudoin en septembre dernier, pour la première émission de la saison. L’artiste avait toutefois dû annuler l’ensemble de ses apparitions à la télé québécoise en raison d’une enquête entourant des allégations d’inconduites sexuelles.

Marc Labrèche avait d’ailleurs pris part à cette fameuse émission, qui fut finalement dédiée à Normand Brathwaite, déclarant en guise d’introduction : «La dernière fois que des musiciens s’étaient autant accrochés, c’était durant le naufrage du Titanic».

«Tu veux que je t’organise gentiment quelque chose?», demande de façon on ne peut plus directe Patrick Bruel (Marc Labrèche) à France Beaudoin (Marc Labrèche), lorsque celle-ci lui parle de son emploi de G.O. dans un Club Med dans les années 1970.

Dans le sketch, le chanteur révèle ensuite que les paroles de la chanson Alors regarde devaient être à l’origine : «Alors regarde, regarde un peu, je n’ai pas de caleçon sous mon pantalon». Un choix artistique qui n’a toutefois pas plu à son gérant.

«Je ne porte jamais de slip, c’est très rare. C’est con parce que j’oublie, et après on voit tout», explique-t-il ensuite «candidement».