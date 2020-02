Marc Labrèche se glisse dans la peau de Marie-Élaine Thibert pour célébrer le mois de février

C’est alors qu’il s’est glissé dans la peau de la chanteuse Marie-Élaine Thibert pour offrir quelques extraits de l’album fictif Les plus belles chansons de février.

L’animateur a d’abord tenu à rendre hommage à ces artistes qui «tels des phares dans la nuit dans les périodes les plus sombres de nos vies, nous permettent de voir un peu plus de lumière».

Marc Labrèche a tenu à célébrer le mois de février avec son plus récent sketch, présenté ce samedi 8 février dans le cadre de l’émission Cette année-là.



Un album réunissant des «succès», tels que Frencher en février, Cette année, j’me sens luckée,Swinging in the Gadoue, Jamais menstruée en février et L’entraide en février.

«Les gens ne pensent pas souvent à ça, mais Février, ça revient juste une fois par année», a expliqué l’artiste parodiée, accompagnée en musique par l’organiste du Canadien de Montréal Diane Bibaud.

Bref, de quoi réchauffer nos coeurs en ces jours de tempête et de froid glacial.

Cette année-là est diffusée le samedi à 20h, sur les ondes de Télé-québec.