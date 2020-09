Pour sa première parodie de la saison, Marc Labrèche se paie le trio Legault-Arruda-McCann

Télé-Québec a fait plaisir aux fans de Marc Labrèche qui attendent impatiemment le retour de l’émission Cette année-là en proposant, ce jeudi 10 septembre, une partie de la première parodie de la saison.

Question de frapper un grand coup pour amorcer la nouvelle saison d’une année dont on se souviendra longtemps, le seul animateur qui aime encore plus se costumer que Justin Trudeau s’est glissé tour à tour dans la peau du Dr Horacio Arruda, du premier ministre François Legault, et de l’ex-ministre de la Santé Danielle McCann. Question de nous faire revivre les fameux points de presse quotidiens du début de la pandémie.

La raison de cette nouvelle réunion au sommet? Annoncer le déconfinement de Télé-Québec, et le retour en ondes ce week-end de Cette année-là. Mais la prudence demeure tout de même de mise, nous rappelle le premier ministre parodié.

«Attention, c’est une bonne nouvelle, mais il ne faut quand même pas partir en fou. C’est un premier pas, on fait ce qu’on peut. Moi je dis toujours: On construit l’avion pendant qu’il vole», résume-t-il, question de diminuer nos attentes.

De son côté, Danielle McCann incarne le surnom de «petit rayon de soleil» qui lui aurait été donné au caucus de la CAQ.

Tandis qu’Horacio Arruda nous rappelle l’importance de bien se laver les mains avant de regarder Télé-Québec, avant d’enchaîner avec une série de directives qui vous laisseront quelque peu confus.

Un retour qui était visiblement très attendu, la vidéo ayant été visionnée plus de 500 000 fois en quelques heures à peine.

La nouvelle saison de Cette année-là sera diffusée le samedi à 20h00 à compter du 12 septembre, sur les ondes de Télé-Québec.