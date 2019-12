Marc Labrèche est de retour avec une hilarante parodie d'Éric Salvail

«Maudit qu’on a du fun!»

Depuis quelques semaines, Marc Labrèche nous offre de désopilantes parodies de personnalités québécoises dans le cadre son émission Cette année-là; on se souviendra de celle de la semaine dernière, dans laquelle il interprétait Maripier Morin et Brandon Prust, invités à l’émission À table avec mon ex.

Ce samedi, Labrèche signe une fois de plus un sketch à l’humour grinçant, dans lequel il personnifie l’ex-animateur Éric Salvail. Ce dernier, en pleine procédure judiciaire pour agression sexuelle, est l’invité de Jean-Luc Mongrain - aussi interprété par Labrèche - à l’émission Indemnes????.

«Regarde-moi, Jean-Luc. Il y a-tu quelque chose qui répand plus la joie que cette belle face-là? Un épandeur de bonheur, c’est moi!»

À travers ces quelque trois minutes d’«entrevue exclusive», Éric Salvail s’ouvre le coeur et révèle qu’il est la vraie victime de toute cette controverse.