Marc Labrèche signe une autre rencontre au sommet entre Céline Dion et Josélito Michaud

À une semaine du début de la nouvelle saison de Cette année-là, Télé-Québec a décidé de faire plaisir au public en dévoilant un extrait d’une entrevue parodique dans laquelle Marc Labrèche renoue avec sa Céline Dion et son Josélito Michaud intérieurs.

L’animateur et fin imitateur dresse en moins d’une minute un bilan de la dernière année très médiatisée de la star, elle qui s’apprête à entamer une tournée mondiale, et dont les choix vestimentaires et l’attitude ont fait beaucoup jaser, tout comme la nature de sa relation avec le danseur Pepe Munoz.

«Ça c’est mon show, c’est moi le boss, ce n’est pas Pepe! Les gens disent que mon «boy toy» me contrôle. No way! C’est moi le boss. Dans «boy toy», il y a «boy», et il y a «toy», lance notamment Céline à un Josélito Michaud mystifié.

Ça promet pour la suite!

La nouvelle saison de Cette année-là sera diffusée les samedis à 20h à compter du 14 septembre, sur les ondes de Télé-québec.