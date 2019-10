Après «Like-moi!», Marc Brunet plongera dans le monde des influenceurs

Après cinq saisons de Like-moi!, l’auteur Marc Brunet proposera une nouvelle série tournant autour du monde des influenceurs, a annoncé Radio-Canada, ce mardi 15 octobre.

L’auteur du Coeur a ses raisons et des Bobos offrira ainsi une parodie de la téléréalité à la Keeping Up with the Kardashians en s’intéressant à la vie de quatre influenceurs et de la productrice «un peu tyrannique et très maternelle qui dirige leur vie».

Ayant pour titre de travail Gloire et influence, cette nouvelle fiction se penchera sur la réalité d’individus s’engageant à «vendre une partie de leur vie et de leur âme pour un peu de célébrité».

Pour ce projet, Brunet et ses acolytes comptent répéter la formule gagnante de Like-moi! en offrant une vitrine à de nouveaux talents dans la mi-vingtaine. Une jeune distribution à laquelle se grefferont quelques noms plus établis du milieu culturel québécois.

À savoir s’il désire se moquer du phénomène des influenceurs, Marc Brunet a expliqué, lors d’un point de presse, que pour lui, l’humour demeure un outil éditorial et que, à l’instar du portrait des milléniaux que dressait Like-moi!, l’objectif ici ne sera pas simplement de «rire de», mais de rire des travers des personnes concernés avec celles-ci.

Une première saison de 13 épisodes de 30 minutes a été commandée pour le moment, laquelle sera diffusée en 2021 sur la plateforme Tou.tv Extra, avant d’être présentée à la télévision.