Marc Bergevin assure qu'il a toujours confiance à son entraîneur

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes L'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal Claude Julien et les joueurs Max Domi, Artturi Lehkonen, Jordan Weal et Ryan Poehling (photo d'archives)

«Carey, je le connais très bien. C’est un gros gardien qui ne dépense pas beaucoup d’énergie. C’est certain que c’est beaucoup de matchs, mais il y a certains de ces matchs où il a reçu 32 lancers et c’est comme s’il sortait d’un bain tourbillon, a-t-il imagé. Idéalement, ton gardien no 1 serait devant le filet pour moins de 60 matchs. Je ne crois pas que cette saison, nous serons en mesure de le faire.»

Malgré la saison difficile de son équipe, qui devrait rater les séries éliminatoires pour une troisième année d’affilée et la quatrième fois en cinq ans, Bergevin estime que son entraîneur fait de très bon boulot et que tous les membres de l’équipe doivent assumer la responsabilité de la situation.

«Au moment où on se parle, aucune décision n’a été prise. On est vraiment fier de son développement. C’est certain qu’il a des trucs à travailler, comme tous les autres jeunes espoirs. Ça n’empêche pas le fait qu’il pourrait passer chez les professionnels l’an prochain. La décision va se prendre en temps et lieu, pour son bien à court et long terme. Ce sont des discussions que nous aurons avec lui, son agent et sa famille.

«Pour l’instant, je n’ai aucune idée de la direction que nous allons prendre. Son gabarit (cinq pieds sept, 162 livres) peut faire peur (pour évoluer chez) les professionnels, mais il a toujours eu ce gabarit. Ce n’est pas quelque chose qui va lui nuire.»

Par ailleurs, il s’est dit bien au courant des critiques dirigées à l’endroit de son adjoint, Trevor Timmins, mais il les a balayées du revers de la main.

«Pour chaque critique qu’on peut faire à son endroit, je peux donner des exemples de gens qui soulignent le bon travail qu’il a fait à Montréal. On peut faire le même exercice avec les 31 équipes de la LNH. Trevor est in gars travaillant, organisé, qui a fait de très bons choix pour nous. C’est certain qu’on s’est trompés. C’est certain qu’on ne veut pas se tromper, mais une équipe qui ne se trompe pas, c’est impossible. Il y a des risques quand tu repêches un joueur. J’ai confiance en Trevor et son équipe.»