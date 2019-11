Marc-André Grondin: l’hiver, la télé et les retrouvailles avec Podz

Marc-André Grondin se trouve dans une belle période de sa vie. S’il se dit très heureux et épanoui dans son travail, c’est sans doute parce que les beaux projets se multiplient pour l’acteur, qui avait vécu une année et demie plus tranquille avant d’enchaîner les tournages hivernaux. Celui de l’énigmatique nouvelle série de Serge Boucher, Fragile, du prochain long-métrage de Podz, Mafia Inc., et du premier film Netflix québécois, Sur le déclin. Rencontre avec un acteur qui se dit bien plus simple qu’on pourrait le penser.

L’hiver comme une métaphore de la vie

Marc-André Grondin le dit lui-même : il a la réputation d’être gêné et de ne pas donner beaucoup d’entrevues. Pourtant, en cette journée de visionnement des premiers épisodes de Fragile, le comédien affirme en riant qu’il aimerait vraiment pouvoir en dire plus sur ses bien mystérieux projets et personnages.

«Comme j’ai fait deux séries où je ne peux rien dire (Fragile et L’imposteur) , je fais des entrevues où je tourne en rond et où je ne peux pas parler. Donc, j’ai encore l’air du gars ténébreux qui ne veut pas parler… Mais c’est seulement que, malheureusement, je ne peux rien dire.»

Ce qu’il peut aborder, toutefois, c’est son bonheur de jouer dans une série finement écrite par Serge Boucher, cet auteur exceptionnel qui nous avait donné les bien secrètes séries Aveux, Apparences et Feux.

«Quand on t’offre un rôle dans une série de Serge Boucher, je ne sais pas qui dirait non, dit-il. C’est un beau cadeau, c’est le fun. C’est la première fois que je lisais un scénario de Serge Boucher et découvrir, en tant que lecteur, tout ce qui se passe, quand tu arrives à la dernière page du dernier épisode, tu te dis : ″Il faut que je relise tout!″ À la relecture, tu te rends compte à quel point il y a une finesse d’écriture, de développement d’intrigue et de revirements. C’est impressionnant!»

C’est plongé dans l’hiver québécois que son personnage de Félix tente de se reconstruire à sa sortie de prison, de devenir une meilleure version de lui-même. Un défi de taille pour celui que les gens autour jugent et condamnent du regard.

«Il essaie de prendre les bonnes décisions et de faire les bonnes choses, ce qui n’est pas évident. Il tente de vivre avec le fardeau de ce qu’il a commis avant. Il a l’aide de sa sœur (interprétée par la bien juste Monia Chokri) et de Dom, qu’il vient de rencontrer et qui a beaucoup d’empathie pour lui, ce que les autres n’ont pas.»