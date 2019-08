Maraîcher, je vis la vie dont je rêvais… mais elle a un coût

À Brébeuf, au bord de la rivière Rouge et dans un cadre magnifique, se tient la ferme biologique de la Récolte de la Rouge , fondée en 2016 par Mathieu Roy et sa conjointe Catherine.

D’autant que désormais Mathieu n’a plus de boss. «Ici, c’est chez nous. Je suis responsable de mes propres actions, il n’y a personne qui va me dire quoi faire. J’aime être dehors, aujourd’hui par exemple est une journée parfaite.»

Lors des semaines les plus chargées, Mathieu passe bien 30 heures sur son tracteur pour récolter des produits qu’il vend ensuite dans des petites épiceries indépendantes, des restaurants des Laurentides et de Montréal ou encore au marché public de Val-David, les samedis.

Cette année, en revanche, le printemps a été très tardif et il a fait froid plus tard que d’habitude. Ce qui a généré un autre genre de stress, cette fois relié aux conditions météorologiques.

«C’est la météo qui m’inquiète le plus, dit Mathieu. Cet été on a eu beaucoup d’eau d’un coup, puis trois semaines sans pluie. On irrigue mais l’étang commence vraiment à se diluer. Ça me stress royalement.»

Pour être plus tranquille, le couple est assuré pour la grêle, par exemple, ou les catastrophes naturelles.

«La météo est imprévisible. C’est ça l’agriculture, y’a rien qu’on peut contrôler.»

Les animaux

Les animaux sauvages: encore une réalité incontrôlable.

Leur chien Zéphyr a beau manger tous les rongeurs qui existent, et notamment les marmottes, (ce qui leur facilite la vie), ils n’ont pas encore trouvé de solution contre les chevreuils.

«Ils font des ravages. Ils sont une source de stress incroyable. Cette semaine ils ont mangé pour 1500 dollars de petits pois et l’an passé pour 4000 dollars de plan de fraises! Ils mangent le plan en entier!» explique le quarantenaire qui fait parfois appel à des chasseurs pour tenter de régler cette problématique.