Le parfait maquillage des Fêtes grâce aux conseils d'une pro

Instagram Covergirl

À quoi ressemble le parfait maquillage des Fêtes? Voici ce qu’en dit Amélie Ducharme, maquilleuse professionnelle star COVERGIRL, qui nous partage ses astuces et précieux conseils.

Un maquillage au top, c’est avant tout un beau teint! Et pour cela, il s’agira de miser sur les bons produits.

«Pour un teint parfait au coeur de l’hiver, il faut faire attention à choisir la bonne nuance de fond de teint puisque c’est le moment de l’année où notre peau est la plus pâle. On opte aussi pour une version qui contient beaucoup d’hydratants et de lumière, compte-tenu du fait que la peau est assez déshydratée. Autre indispensable, un bon cache-cernes couvrant qui viendra aussi illuminer le regard, avec un petit sous-ton rosé qui viendra couper le bleu dans la cerne. Pour finaliser le tout, on utilise une belle poudre bronzante claire.»

Comment préparer la peau au mieux?

«Pour bien préparer la peau, on l’exfolie, c’est la période de l’année où l’on a beaucoup de petites peaux mortes et notre teint est déshydraté. On le fait 2 à 3 fois par semaine avec un exfoliant tout doux. Moi, j’aime beaucoup utiliser une huile hydratante sur le visage que je laisse pénétrer 2 à 3 minutes, puis ensuite j’applique un teint hydratant, et le maquillage. (Avant le maquillage on peut utiliser un pré-maquillage pour unifier le teint et aider à la tenue du maquillage. Choisir selon notre type de peau.)

Et le eye-liner?

«Le eye-liner, j’adore pour le temps des Fêtes. Il ouvre le regard, il se marie avec un rouge à lèvres plus foncé ou plus clair. Mais surtout à ne pas utiliser pour la première fois le jour-même du réveillon! Il faut se pratiquer. On peut également essayer de reproduire l’effet avec un crayon Khôl, plus malléable, qu’on peut estomper avec une ombre à paupières. En dernier lieu utiliser le eye-liner pour renforcer l’effet du crayon et apporter plus de profondeur. Sans oublier le mascara! J’ai d’ailleurs un coup de coeur pour le mascara Uncensored de Cover Girl qui est vraiment malade pour le volume!»

Les 3 conseils:

1 - Miser sur le teint et bien le travailler avec des belles touches de lumière, soit avec une poudre lumineuse ou un bâton en crème lumineux que l’on applique sur le haut des pommettes, l’arcade du nez, le cupidon de la lèvre, ou le menton. On veut: un beau teint lumineux avec des pommettes en santé.

2 - Se concentrer sur un point focus du maquillage, soit les yeux ou la bouche, mais surtout pas tout à la fois. Sinon, cela peut vieillir!