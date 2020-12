studio-laska via Getty Images

On n’en a pas fini avec le couvre-visage. Que vous envisagez un retour un bureau, ou une soirée glamour dès le déconfinement, comment pourrez-vous vous faire une beauté malgré ce masque encombrant qu’on retire et renfile sans arrêt? Les meilleures astuces livrées pour vous.

La peau: priorité numéro 1

Avant de penser à vous barbouiller le minois, pensez à son canevas: la peau. En adoptant une routine beauté adaptée, l’objectif est de la rendre plus lisse, avec moins d’imperfections à camoufler, plus lumineuse, et éclatante, rendant l’utilisation du maquillage superflue.

Rappelez-vous aussi que, pandémie ou pas, le look naturel, le «soft glam» a de plus en plus la cote, nous permettant de poser nos pinceaux tout en restant dans le coup.

En misant sur un hydratant léger hypoallergénique, non comédogène, dépourvu d’acide, de parfum, et d’huile, on prévient en plus l’apparition du «maskné», l’acné causée par le port du masque (dont on vous parlait ICI).

La marque québécoise Vgam propose par exemple un trio de soins constitué d’un nettoyant, d’un sérum tonique et d’une crème hydratante aux ingrédients écoresponsables et naturels qui renforcent la barrière cutanée grâce à leur formule enrichie de probiotiques.

«Le mieux, c’est de simplifier notre routine beauté au maximum, conseille Dre Mitsos, cofondatrice de la clinique Protodermal. Pas de tonique abrasif, pas de peeling chimique, et pas de rétinoïdes. On peut exfolier doucement et mécaniquement [NDLR: avec des produits sans acide] une fois ou deux par semaine pour désengorger les pores, mais pas avec les produits contenant de gros grumeaux.»

Voici les principales étapes à suivre tous les jours: nettoyant doux avec une crème nettoyante, tonique hydratant et non astringent, hydratant à base de vitamine C (cicatrisation et antioxydant), démaquillant tout léger, puis exfoliation chimique plutôt que mécanique.

OLEHENRIKSEN Cette formule enrichie de trois sources de vitamine C permet de briller toute la journée. Elle illumine le teint et détend les traits en l’hydratant en profondeur, grâce notamment au beurre de karité. On adore sa texture veloutée.



OLEHENRIKSEN Double Crème éclaircissante C-Rush - 59$

Guerlain Cette lotion enrichie d'une kyrielle de nutriments élégants et puissants aide à renforcer la barrière cutanée, à raffermir la peau tout en fournissant une bonne dose d'hydratation. Un ajout de choix à sa routine beauté.



Lotion tonique fortifiante anti-âge Abeille Royale - Guerlain - 90$

Des lèvres moins «glossy»

Comme elles sont souvent agglutinées au masque, les lèvres ne peuvent pas bénéficier de la brillance du «gloss». «On se tourne plutôt vers les rouges à lèvres mates longue tenue. On peut les prendre en bâton ou, encore mieux, utiliser un crayon à lèvres», conseille la maquilleuse professionnelle Marianne Caron.

Des yeux qui font tourner les têtes

C’est la seule partie du visage qui n’est pas caché sous le masque et est exempt de frottement, autant miser sur elle.

Sans faire un oeil-de-chat qui touche les oreilles, on mise sur des fards à paupières colorés, on s’amuse avec le eye-liner, on ajoute de la brillance avec des bâtons illuminateurs, par exemple… Le regard devient le centre d’attention.

Des sourcils bien définis

Juste au-dessus de nos clignotants, les sourcils se méritent un soin particulier. Et plus ils sont touffus, plus ils sont tendance. On empoigne un gel pour bien les placer, et on les colore un peu pour qu’ils paraissent plus fournis. Le but est de faire oublier que le bas du visage est laissé au naturel ou dissimulé derrière en grand bout de tissu pas nécessairement esthétique.

Charlotte Tilbury Charlotte Tilbury - Gel à sourcils teinté Legendary Brows - 30$

Pédale douce sur le fond de teint

Selon la dermatologue spécialisée en esthétique, Suzanne Gagnon, on devrait laisser tomber le fond de teint, afin de ne pas saturer la peau qui respire déjà très mal sous le masque.

Toutefois, si besoin il y a, on mise sur des fonds de teint très liquide, à base d’eau, comme le Water Blend de Make Up For Ever. Même s’ils se transfèrent davantage sur le masque, ils engorgent beaucoup moins la peau. On peut aussi opter pour les crèmes hydratantes teintées (crèmes BB ou CC) conçues pour peaux sensibles, comme Toleriane Sensitive Le Teint Crème de La Roche-Posay ou Sensibio AR CC Cream par Bioderma.

Courtoisie MAKE UP FOR EVER - Fond de teint visage et corps Water Blend - 40$

Courtoisie Toleriane Sensitive Le Teint Crème de La Roche-Posay - 27$

Courtoisie Sensibio Ar CC Cream par Bioderma - 27,90$

Des pommettes colorées

À l’instar de faire un gros «contouring» à la Kardashian pour mettre en valeur nos traits, on mise sur un fard à joues en crème ou bâton légèrement lumineux rosacé ou pêche qu’on peut étaler avec la technique de draping, qui consiste à couvrir la pommette jusqu’à l’arcade sourcilière. Effet bonne mine instantané garanti.

NOTO Les multi-benne stain sticks de NOTO donnent un éclat subtil et légèrement brillant autant aux lèvres, aux joues qu'aux yeux. Un must, selon Marianne Caron - 30$

Mission fixation

C’est l’étape la plus importante pour éviter les gâchis. Avant de commencer son maquillage, il est primordial d’appliquer une base fixatrice, un primer en anglais. Elle permet ainsi aux cosmétiques d’adhérer à la peau.

On complète le tout, à la fin, avec une poudre fixatrice translucide ou encore une brume fixatrice. Inutile d’en mettre deux couches, affirme Marianne Caron, mais il faut bien s’assurer de l’étaler sur l’ensemble du visage.

DERMABLEND Fixateur poudre libre - DERMABLEND - 36$

LILY LOLO Poudre de finition Flawless Matte (sans produit chimique) - LILY LOLO - 36$

Photo tirée de Beauties Lab Base illuminatrice sans silicones - Vapour - 82$

À l’épreuve de l’eau

Si la buée se pose sur vos lunettes quand vous portez un masque, elle envahie aussi vos traits. Il faudra donc miser sur des produits hydrofuges. Mascara, crayon, poudre, tout y passe.

COVERGIRL Une formule hypoallergénique et hydrofuge qui vient avec une brosse en silicone qui amplifie les cils sans laisser de grumeaux.



COVERGIRL - LashBlast Volume Waterproof Mascara - 9,99$

Par ici les retouches!

Elles sont inévitables. Traînez tout votre maquillage et surtout vos pinceaux avec vous en tout temps si vous devez porter un masque. «C’est sûr que le maquillage se transfère sur le masque, alors il faut recommencer à blender les couleurs, du teint jusqu’aux lèvres», remarque Marianne Caron, qui travaille sur plusieurs plateaux. Le cache-cerne devient notre meilleur ami, puisqu’on peut juste retoucher les imperfections.

Pas n’importe quel masque