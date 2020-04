La manucure «Baby Boomer» est LA tendance ongles du moment

On a retiré notre vernis soigneusement, mais rien n’y fait, nos ongles gardent encore les traces de notre beau vernis lilas ou rouge? On laisse tremper nos ongles dans un mélange de jus de citron et d’eau fraîche. Si ça ne fonctionne pas, on polit légèrement nos ongles. Attention à ne pas polir trop énergiquement, on pourrait se retrouver avec des ongles beaucoup trop minces. Autrement, on laisse la nature suivre son cours et nos ongles devraient avoir retrouvé leur blancheur au bout d’une ou deux douches - et de quelques bons lavages de mains.