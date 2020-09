9 manteaux d'hiver pour elle conçus ici, chauds et stylés

C’est l’année pour changer votre manteau d’hiver? Voici des marques qui conçoivent localement des modèles pour nos hivers rigoureux, sans laisser de côté le style. Que demander de plus?

La marque québécoise a pour credo de vouloir réécrire la fin de vie de l’histoire du plastique avec des vêtements extérieurs fonctionnels, pour résister au froid jusqu’à - 40, tous faits à partir de bouteilles de plastique recyclées. Les produits sont conçus à Montréal et sont certifiés par PETA et BCorporation.

Site Nordern Blouson Matelassé Mia (375$), fabriqué à partir de polyester recyclé, ce manteau est végétalien, écologique et élégant en plus.

Kanuk

La marque de vêtements d’extérieur montréalaise Kanuk célèbre cet automne son 50e anniversaire avec la collection Héritage, une série au parfum vintage et tendance, vendue en édition limitée. Au programme: deux modèles pour hommes et deux pour femmes. Depuis les années 1970, la conception de tous les modèles de la griffe - basée historiquement sur la rue Rachel de Montréal - s’inspire des éléments de la nature et sont conçus pour protéger des conditions climatiques les plus extrêmes. Des produits de chez nous adaptés à nos hivers rigoureux.

Courtoisie Kanuk La collection Héritage a été officiellement lancée le 28 septembre, disponible au Kanuk.com et en exclusivité chez Simons au Canada et chez United Arrows au Japon.

Vallier

Nouveau joueur depuis un an, la marque montréalaise Vallier propose des design à l’élégance minimaliste - et ce de leurs t-shirts à leurs manteaux d’hiver. À découvrir un modèle pour femme en duvet d’allure épurée qui bloque le froid, la neige et l’humidité. Chaud et respirant, il a tout l’air de la version urbaine d’un manteau de plein air polyvalent.

Site Vallier Manteau en duvet Kerrisdale (449,99 $)

Toujours basée sur Chabanel, la marque est désormais la propriété d’InterLuxe, groupe américain, mais la création est toujours pensée ici à Montréal! Petite soeur de la griffe Mackage, Soia & Kyo s’adresse à une clientèle plus jeune avec des design à la fois classiques et toujours mixés à un petit edge, dans le coup! Modèles courts ou longs, avec des détails de fourrure ici et là, à (re)découvrir. Des pièces à la fois mode et chaudes pour l’hiver.

Courtoisie Soia & Kyo Modèle Talyse de Soia & Kyo (695$).

La griffe, reconnue pour ses leggings et tapis de yoga, propose une ligne de manteaux d’hiver de plus en plus étoffée. À (re)découvrir des modèles ultralégers aux matières et détails techniques, tels que des coutures scellées, des guêtres pour les mains et une jupette pare-neige. À la fois technique et féminins, ces manteaux sont devenus des valeurs sûres pour nos hivers.

Site Lolë Manteau Katie Lolë (519$)

Canada Goose

On ne présente plus la marque connue dans le monde entier pour ses manteaux chauds et stylés. Grande nouveauté: en avril dernier, Canada Goose annonçait qu’elle commencera à utiliser de la fourrure récupérée pour fabriquer ses parkas de luxe et cessera d’acheter de la nouvelle fourrure dans quelques années. La société établie à Toronto affirme que les clients devraient s’attendre à voir de la fourrure récupérée dans certains de ses produits dès l’automne 2022. En attendant, les propositions sans fourrure sont nombreuses dont le modèle Hybridge.

Site Canada Goose Les points Flex sont fabriqués avec des panneaux Dynamic Knit pour une meilleure amplitude de mouvements, tandis que la capuche et les épaules sont en tissu Tri-Durance imperméable. Modèle Hybridge (895$).

Audvik

Coup de chapeau particulier pour la collection FOSFO de la marque, faite à partir de filets de pêche abandonnés dans les océans. Cela donne des modèles qui respirent, légers et imperméables qui promettent de nous garder au chaud, jusqu’à -30°C. Le duvet est également certifié responsable de bonne qualité.

Site Audvik Fabriqué de tissus 100 % recyclés, voici le modèle court de FOSFO décliné également en plusieurs coloris (350$), dont un jaune et un rouge vibrant.

Noize

Des modèles conçus ici, tendance et abordables? C’est ici que ça se passe. La ligne de puffers est tout à fait réjouissante autant pour la palette de couleurs proposées que les prix, allant de 149$ à 249$.

Site Noize Manteau Keva (219$).

Quartz Co.

Les manteaux signés Quartz Co.,isolés de duvet et de polyester, sont tous fabriqués au pays depuis 1997. Star de cette griffe, la fameuse parka, classique et toujours autant prisée, est une valeur sûre des hivers québécois.