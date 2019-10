Pas question de geler cette année. On se munie des plus performants, mais aussi des plus beaux manteaux pour la saison froide. Voici quelques marques qui proposent des modèles qui nous font frissonner d’envie (mais pas de froid)! Vallier

Vallier Parka Outremont par Vallier

Style et performance s’allient chez Vallier, une toute nouvelle marque de vêtements montréalaise. S’ils font des t-shirts, pantalons, pulls et vestes, leurs manteaux se démarquent réellement. Conçus avec des matériaux haut de gamme par les experts du détaillant spécialisé en plein air Altitude Sports, ils nous enveloppent comme dans une douillette bien chaude, nous protégeant du vent, du froid et de l’humidité. Impossible de ne pas tomber sous le charme du parka Outremont en duvet unisexe, disponible en marine et noir. Il est urbain, il est ultra chaud, et a de la gueule! 799$- Disponible en ligne et chez Altitude Sports Frank And Oak

Frank And Oak

Frank And Oak Modèle matelassé Hygge

Avec la marque montréalaise Frank And Oak, pas de compromis cet hiver. Elle lance des manteaux à la fois robustes, écoresponsables, unisexes et stylés. Vert, pourquoi? Parce qu’ils sont tous faits de matériaux recyclés, d’isolant sans produits d’origine animale et recouvert d’un traitement déferlant durable. On craque particulièrement pour le modèle matelassé Hygge qui offre la juste amplitude et la longueur tendance. Disponible en noir et vert chasseur. 349$ - Disponible en ligne et chez Frank And Oak Audvik

Audvik

Audvik

La mode écoresponsable est loin d’être plate avec le fabricant de manteaux québécois Audvik. La marque vient de lancer sa nouvelle collection verte FOSFO faite à 100% de matières recyclés, dont de filets de pêche abandonnés dans les océans. Les manteaux respirent, sont légers et imperméables en plus de nous garder bien au chaud, jusqu’à -30°C grâce à un duvet certifié responsable de bonne qualité. On est complètement tombé en amour avec les différents coloris, rouge-orangé, bleu cyan, jaune ou noir. Faut avouer qu’en plus le prix est plus que compétitif! 350$, disponible en prévente en ligne et bientôt dans certaines boutiques de plein air comme Sports Experts Kanuk

ALEXANDRE ROY GILBERT

Kanuk

Qualité, conception locale, et style à l’avant-garde, c’est ce que nous promet le fabricant de manteaux québécois Kanuk qui réinvente cette saison la doudoune surdimensionnée pour homme et femme. Dans les teintes de blanc de et de beige, elle prend des airs à la fois rétro et futuristiques, un look emprunté aux années 70. Parka Kiruna beige : 1150$ - Disponible en ligne, chez Kanuk et plusieurs boutiques sportives Norden

Norden Gunner Parka par Norden

Norden Mia Puffer par Norden

Fabriquées à partir de fibres de plastique recyclées à Montréal, la marque Norden gagne vraiment à être connu pour son sens du style, mais aussi son engagement environnemental et social. Lorsque votre manteau a atteints durée de vie utile, l’entreprise propose le programme de fin de vie qui garantie que celui-ci va être réparé et revendu ou donné à une personne dans le besoin. Nos coups de coeur ultimes dans la nouvelle collection vont au manteau matelassé blanc pour elle (325$) et le parka militaire pour lui (525$). Disponible en ligne ou chez Simons COS

COS COS Homme Trench Asymétrique : 450 $

COS COS Femme Noir Matelassé : 350 $

La signature architecturale de COS, avec ses volumes et coupes singulières intelligemment réfléchis, se transporte jusque dans ses manteaux d’hiver. Parmi nos préférés de la saison, les doudounes techniques pour elle et le trench asymétrique pour lui. Disponible en boutique seulement Arc’teryx

ARC'TERYX Veste Proton LT Arc’teryx

ARC'TERYX Manteau Magnus Arc’teryx

Les manteaux technique d’Arc’teryx conviennent à toutes les situations. Légers, confortables et ultra respirants, ils nous gardent au chaud et au sec autant lors d’une activité physique extérieure que d’une balade en ville. Et grâce à leur design passe-partout, minimaliste et urbain, on n’a pas l’air nécessairement de revenir d’un trek de l’Everest aussitôt qu’on les enfile. Deux coups de coeur cette saison : la veste légère à capuche Proton LT pour activité intense (299$) puis le manteau Magnus chaud et looké (549$). Disponible en ligne et dans plusieurs boutiques sportives Canada Goose

Courtoisie