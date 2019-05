QUÉBEC — Le gouvernement Legault se dissocie des propos tenus par l’ex-sénatrice Céline Hervieux-Payette, qui établit un lien entre le voile, l’excision et le mariage forcé.

“Je les dénonce, s’est empressé de déclarer le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette. Les arguments doivent être présentés d’une façon qui est respectueuse et avec modération.”

Mme Hervieux-Payette, qui a siégé pendant 21 ans à la Chambre haute, s’exprimait jeudi dans le cadre de l’étude du projet de loi 21 sur la laïcité. Elle a cité l’auteure d’origine somalienne Ayaan Hirsi Ali, qui croit que le voile cache “l’excision et le mariage forcé à 14-15 ans”.

Elle en a rajouté à sa sortie de la commission parlementaire: “Quand on n’a plus besoin de notre femme, on la passe au feu et ça vient de finir. Je vous dis tout simplement que les religions n’ont pas toujours juste des bons côtés et dans le cas présent, quand on a un symbole et on tient à le garder, c’est parce qu’il y autre chose derrière tout ça et j’aimerais qu’on en parle.”

L’ex-sénatrice a été rappelée à l’ordre par le président de la commission, André Bachand, alors qu’elle répondait à la députée libérale Hélène David que des familles du Québec envoient leurs enfants dans d’autres pays pour se faire mutiler. “Ici, c’est illégal, les médecins n’ont pas le droit de le faire, mais ça se fait aussi par des voisines”, a-t-elle dit.

Vibrant plaidoyer de Manon Massé

Par ailleurs, au Jour 3 des consultations particulières sur le projet de loi 21, la coporte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, a livré un vibrant plaidoyer pour le respect des droits des minorités. Elle a dressé un parallèle entre l’homophobie et les préjugés à l’égard des enseignants qui portent un signe religieux.

La coporte-parole de Québec solidaire a raconté que lorsqu’elle était employée d’un camp de vacances, dans les années 1980, un directeur lui a interdit de parler de son orientation sexuelle, de peur que les parents ne retirent leurs enfants du camp.

«À l’époque, une large partie de la population était convaincue que nous, les gais et lesbiennes, on ne pouvait pas enseigner ou s’occuper des enfants, parce qu’on allait les contaminer avec nos différences», a-t-elle affirmé lors de la période des questions à l’Assemblée nationale.

«Une chance que les politiciens de l’époque et ceux qui ont suivi n’ont pas appuyé leur seul jugement sur les qu’en-dira-t-on, parce qu’aujourd’hui, il manquerait bien des profs!» a-t-elle lancé.

Les droits des homosexuels ont été inscrits dans la Charte québécoise des droits et libertés en 1977.