La voici enfin, la nouvelle académie de «Star Académie»

La nouvelle saison de Star Académie se déroulera dans le somptueux Manoir Maplewood, situé au coeur de la localité de Waterloo, dans les Cantons-de-L’Est, ont révélé TVA, Québecor Contenu et Productions Déferlantes, ce mercredi 11 novembre.

Après avoir visité près de 35 lieux au cours des derniers mois pour dénicher la nouvelle maison de rêve des académiciens, le choix de la production s’est finalement arrêté sur cette propriété d’une superficie de 17 000 pieds carrés abritant pas moins de 155 ans d’histoire.

Il s’agit de la plus grande académie de l’histoire de l’émission, laquelle effectuera son grand retour après neuf ans d’absence.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, la directrice de l’académie, Lara Fabian, vous propose d’en apprendre un peu plus sur ce lieu suffisamment spacieux pour accueillir chanteurs, professeurs et techniciens, et surtout permettre à tout ce beau monde de respecter les mesures sanitaires en vigueur et les règles de distanciation physique.

Star Académie sera diffusée à compter du dimanche 14 février 2021, sur les ondes de TVA.