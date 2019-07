Ça y est, la propriété la plus chère de toute l’histoire de la capitale du divertissement, Los Angeles, vient d’être vendue. L’opulent manoir du défunt producteur holywoodien Aaron Spelling a été acheté pour 120 millions de dollars américains, soit l’équivalent de 157 millions de dollars canadiens.

La demeure de 56 500 pieds carrés comprend pas moins de 124 pièces, dont 14 chambres à coucher et 27 salles de bain. Trente employés étaient nécessaires pour s’occuper des lieux. Parmi ses atouts les plus fous, on note une allée de quilles, une pièce d’entreposage de l’argenterie avec contrôle d’humidité, un barbier, une pièce pour couper les fleurs en plus d’autres réservées à l’emballage des cadeaux.