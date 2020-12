Ce manoir canadien dans lequel Leonardo DiCaprio a vécu est à vendre

Concierge Auctions Le manoir de 8,5 millions de dollars mis aux enchères à Calgary.

Ce n’est pas un bateau géant, mais plutôt un manoir titanesque dans le sud-ouest de Calgary qui sera mis aux enchères en janvier — et il a un «pedigree» de star.

Le manoir de sept chambres et six salles de bains dans lequel l’acteur Leonardo DiCaprio a vécu lors du tournage du film oscarisé The Revenant devrait être mis aux enchères en janvier 2021 à un prix de 8,5 millions de dollars, selon l’annonce listée sur Concierge Auctions.

Concierge Auctions La maison dans laquelle vivait Leonardo DiCaprio pendant le tournage de The Revenant est à vendre.

De toute évidence, Leo avait un penchant pour l’extravagance lorsqu’il était en Alberta pour le tournage à la fin de 2014. La propriété comprend une piscine intérieure de 25 mètres, un cinéma maison, un terrain de basket-ball, une salle de sport à domicile de 1000 pieds carrés et un ascenseur. Ainsi, alors qu’il passait ses journées de tournage dans une carcasse d’ours, l’acteur a probablement passé son temps libre dans le luxe, à manger dans une cuisine qui comprend un «garde-manger de majordome» ou à se reposer dans «l’aile principale», qui comprend une pièce d’étude privée et une profonde baignoire pour deux.

Le manoir lui-même s’étend sur plus de 15 000 pieds carrés et se trouve sur une propriété privée de deux acres offrant une vue sur la montagne. Il est situé à 20 minutes en voiture du centre-ville de Calgary et à seulement 40 minutes de la pittoresque Banff.

On peut également admirer la propriété dans la série télévisée Fargo.

Donc, si vous avez quelques millions de dollars qui traînent dans vos tiroirs et que vous cherchez à commencer 2021 du bon pied — dans le luxe —, les enchères ouvriront le 22 janvier et les soumissionnaires doivent pouvoir verser un acompte de 100 000 $. Les enchères en ligne sont ouvertes virtuellement dans le monde entier et se terminent le 27 janvier.