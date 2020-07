Des mannequins pour faire respecter la distance au restaurant Monarque

Le Monarque , fameux restaurant du Vieux-Montréal, s’est associé avec une célèbre marque de mode pour installer 29 mannequins stylés afin de faire respecter la distanciation sociale entre les tables tout comme au bar. Lorsque la fine gastronomie et la mode s’unissent et redoublent d’inventivité en ces temps de pandémie, voici de quoi se réjouir.

L’idée a émergé de l’équipe de la marque de vêtements Sarah Pacini , dont fait partie le désigner et couturier québécois Philippe Dubuc qui a expliqué au HuffPost Québec: «Nous avons réfléchi avec toute l’équipe créative à comment poser un geste créatif qui permette d’assurer la sécurité de tous en cette période incertaine. Puis nous avons contacté le Monarque.»

Cela tombait bien parce que le fameux restaurant souhaitait penser à une alternative plus stylisée pour espacer les tables, comme l’a expliqué Jérémie Bastien, chef et propriétaire du restaurant à l’AFP: «On n’a pas voulu retirer des tables ou mettre des panneaux de plexiglas. Je trouvais ça un peu ordinaire».

Les 29 mannequins sont habillés des collections de Sarah Pacini, Sara Pacini Man et Philippe Dubuc printemps-été 2020. Ils sont assis ou debout au bar, tout comme dans la partie brasserie et la salle à dîner, constituant un tableau d’ensemble stylisé qui permet également une circulation fluide et sécuritaire.