Un an après une marche historique, les jeunes prendront la rue à nouveau

Minas Panagiotakis via Getty Images La marche du 27 septembre 2019 à Montréal avait attiré environ 500 000 personnes.

Des jeunes militants pour le climat comptent manifester partout à travers le pays, vendredi, dans le cadre du mouvement mondial inspiré les grèves de l’écologiste suédoise Greta Thunberg.

Un an après la mobilisation qui a vu des centaines de milliers de personnes descendre dans les rues de plusieurs villes canadiennes, ces jeunes militants récidivent cette fois pour réclamer que l’environnement soit au cœur des plans de relance post-COVID — et non des projets d’infrastructures dépourvus de vision d’avenir, disent-ils.

Des manifestations sont notamment prévues à Ottawa, Toronto, Calgary, Vancouver et Halifax. Au Québec, les villes de Mont-Tremblant et de Sherbrooke doivent également accueillir une marche, mais la grande manifestation montréalaise aura plutôt lieu samedi.

Avec la montée en flèche des infections et les appels à éviter les rassemblements, les organisateurs demandent aux participants de se couvrir le visage et respecter une distance de deux mètres entre eux.

«On croit en l’importance de suivre les recommandations de la science, que ce soit pour la COVID-19 comme pour la crise climatique», souligne Albert Lalonde, co-porte-parole de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES).

