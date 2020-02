Montréal: une manifestation en solidarité avec Wet'suwet'en vendredi

Une manifestation en solidarité avec les chefs héréditaires de Wet’suwet’en, en Colombie-Britannique, est prévue vendredi après-midi à Montréal.

La marche, organisée par le groupe Idle No More Québec et le Cercle des Premières Nations de l’UQAM, doit débuter au métro Saint-Laurent à 14h. Quelque 2000 personnes ont signifié leur intérêt sur la page Facebook de l’événement.

Des discours seront prononcés par la militante du groupe Idle No More Melissa Mollen-Dupuis, par la cinéaste militante Kijâtai-Alexandra Veillette-Cheezo, par la présidente de Femmes Autochtones du Québec Viviane Michel et par l’artiste innu Mike Paul.

Le relationniste du Service de police de la Ville de Montréal Julien Lévesque a confirmé au HuffPost Québec que les policiers «étaient au courant» de la manifestation et seraient présents sur place.

Sur la page de l’événement, les organisateurs disent souhaiter «soutenir Wet’suwet’en face à la brutalité coloniale de l’État canadien».

Ils dénoncent l’intervention de la Gendarmerie royale du Canada en territoire Wet’suwet’en pour faire respecter une injonction obtenue contre un campement autochtone bloquant l’accès au chantier du gazoduc Coastal GasLink.

«Montrons à l’État que la brutalité policière ne passera pas. Répondons à l’appel de solidarité lancée par Wet’suwet’en: #ShutDownCanada!» peut-on aussi lire.

L’intervention a provoqué un mouvement national de protestation en solidarité avec les Wet’suwet’en, qui paralyse le transport ferroviaire dans plusieurs régions du Canada depuis plus de deux semaines.

Les lignes 3 et 4 du train de banlieue exo sont notamment à l’arrêt en raison de barricades sur la réserve mohawk de Kahnawake et à Saint-Lambert.

La manifestation de vendredi est la plus récente d’une série d’actions en solidarité avec Wet’suwet’en à Montréal. En début de semaine, des militants ont notamment occupé une intersection du centre-ville, obstruant la circulation pendant quelques heures.