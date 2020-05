Des milliers de manifestants contre la violence policière raciste à Montréal

Une foule immense de manifestants s’est rassemblée près du quartier général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), remplissant peu à peu le Parterre du Quartier des spectacles et les rues avoisinantes pour dénoncer la violence raciste et l’impunité policière.

Les organisateurs de l’événement ont salué la «résistance inspirante» des militants antiracistes américains dans les derniers jours, qui ont été le théâtre de manifestations houleuses à travers les États-Unis. Le rassemblement montréalais se veut une démonstration de solidarité, mais aussi l’occasion d’exprimer leur propre colère contre ce qu’ils désignent comme les assassinats policiers de personnes racisées ici même, au Québec et ailleurs au Canada.

«Black lives matter», «Canada, you also got blood on your hands», et «Silence complice», pouvait-on lire sur des pancartes.