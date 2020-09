Une manifestation pour «sauver le karaoké» prévue dimanche

Jose Luis Pelaez Inc via Getty Images

Le karaoké à bien mauvaise presse ces jours-ci. Et pour cause. À Québec, une éclosion a récemment été liée à un bar karaoké, le Kirouac. Aucune accusation ne sera retenue contre le propriétaire du bar, mais cette fameuse soirée du 23 août aurait entraîné la contamination d’au moins 52 clients. Parmi les six écoles de la région qui rapportent des cas, trois seraient liées à cette soirée.

Malgré cela, plusieurs adeptes n’ont pas l’intention de laisser le micro de côté. Et ce, même si le directeur national de la santé publique du Québec, Dr Horacio Arruda, a déjà indiqué qu’il vaudrait mieux éviter ce type de rassemblements.

C’est ainsi qu’une manifestation s’organise, ce dimanche 6 septembre à Montréal, pour «sauver le karaoké». Le rassemblement se tiendra au parc Lalancette, dans le quartier Hochelaga, à 17h. Un endroit où se tient chaque dimanche une soirée d’humour à 19h, soirée qui suivra donc la «manif».

Sérieuse, cette manif? Notons que son organisateur, Billy Karaoké, est reconnu pour ses blagues et ses coups d’éclat. Celui qui se présente comme une «légende vivante karaokéyenne» demande notamment aux défenseurs de cet art d’apporter micro, masque et pancarte, via un événement Facebook.

«L’événement se veut rassembleur et humoristique», explique par courriel Mario Racicot, relationniste pour Billy Karaoké.