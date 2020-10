Québec annonce une enquête publique concernant la mort de Joyce Echaquan

À la suite du décès tragique de Mme Joyce Echaquan, qui a secoué tout le Québec, j'ai demandé à @CoronerQuebec d'ordonner la tenue d'une enquête publique afin d'en éclaircir les causes et les circonstances. Nous devons tout faire pour éviter que de tels drames se reproduisent.

Joyce Echaquan est morte cette semaine à l’Hôpital de Joliette dans des circonstances troublantes.

Peu avant sa mort, Mme Echaquan, une mère de famille âgée de 37 ans, s’était filmée avec son téléphone cellulaire depuis son lit d’hôpital. Dans cette vidéo, on entend deux employées tenir des propos dénigrants et dégradants envers leur patiente, une Atikamekw, qui semble très souffrante et qui halète.

Les deux femmes – une infirmière et une préposée aux bénéficiaires – ont depuis été congédiées.

Le Bureau du coroner avait déjà annoncé qu’il menait des instigations sur la cause du décès de Mme Echaquan, ainsi que sur toutes les circonstances entourant sa mort. Son rôle n’est toutefois pas d’attribuer la responsabilité à quiconque, mais plutôt de faire des recommandations pour éviter d’autres décès.