Un an après, une manif dénonce la Loi sur la laïcité de l'État

MONTRÉAL — Les opposants à la Loi sur la laïcité de l’État ne digèrent toujours pas cette pièce législative qu’ils considèrent comme étant discriminatoire. À deux jours de l’anniversaire de l’adoption de la loi sous bâillon, une centaine de manifestants se sont rassemblés dimanche à Montréal.

Cette loi, connue avant son entrée en vigueur sous le nom de «projet de loi 21», avait soulevé un énorme tollé parmi une partie de la population québécoise, mais surtout dans le reste du Canada. Elle a été officiellement adoptée sous bâillon le 16 juin 2019.

Depuis, il est interdit à certains employés de l’État québécois, principalement des personnes en position d’autorité, incluant les enseignants, de porter tout symbole religieux dans l’exercice de leurs fonctions.

«C’est une année de trop», a lancé en début de discours la présidente du groupe Justice Femme, Hanadi Saad, qui s’est rappelé avoir entendu François Legault dire, l’an dernier, que sa loi venait mettre fin au débat.

«On est là pour lui prouver que ce n’est pas terminé! On est là et on va être dans la rue et on a des poursuites judiciaires jusqu’à l’annulation de la loi soi-disant sur la laïcité», a-t-elle poursuivi sous les encouragements des manifestants.

Pour les militantes, puisqu’une forte majorité de femmes ont pris le micro, il s’agit d’abord et avant tout d’un autre symptôme du racisme systémique qui ronge la société québécoise.