Les manifestants ne s'essoufflent pas à Hong Kong

Mais après dix week-ends consécutifs de manifestations dans le territoire, qui a de nouveau été émaillé de graves violences entre radicaux et forces de l’ordre, le nombre de manifestants a nettement augmenté lundi à l’aéroport, où ils étaient plus de 5000, selon la police.

La décision de l’autorité aéroportuaire, et les propos de la Chine , survenus à 10 minutes d’intervalle, sont le signe d’une nouvelle escalade dans une crise politique qui dure depuis début juin, et qui est la plus grave à Hong Kong depuis la rétrocession du territoire à la Chine en 1997.

MANAN VATSYAYANA via Getty Images Plus de 5000 manifestants ont perturbé les activités à l'aéroport de Hong Kong.

Ce n’est pas la première fois que les vols sont suspendus à l’aéroport de Hong Kong. Mais ce sont en général des typhons qui entraînent de telles mesures radicales.

Kong Wing-cheung, un responsable des relations publiques de la police, a affirmé lors d’une conférence de presse que les manifestants, qui demeuraient jusqu’alors dans le hall des arrivées, étaient allés dans le hall des départs.

Initialement ciblée début juin dans le rejet d’un projet de loi qui aurait autorisé les extraditions vers la Chine, la mobilisation à Hong Kong a considérablement élargi ses revendications, désormais centrée sur la dénonciation d’un recul des libertés et des ingérences de la Chine.

En vertu du principe “Un pays, deux systèmes” qui avait présidé à la rétrocession, Hong Kong jouit de libertés inexistantes ailleurs en Chine continentale, et ce jusqu’en 2047. Mais certains Hongkongais ont le sentiment que Pékin piétine de plus en plus leurs libertés.

Haie d’honneur aux voyageurs

La mobilisation a ces dernières semaines donné de plus en plus lieu à des violences et Pékin a musclé son discours et ses menaces d’intervention. Et un nouveau palier a été franchi lundi.

“Les manifestants radicaux de Hong Kong ont à plusieurs reprises eu recours à des objets extrêmement dangereux afin d’attaquer des policiers, ce qui constitue déjà un crime grave et révèle de premiers signes de terrorisme”, a accusé à Pékin le porte-parole du Bureau des affaires de Hong Kong et Macao, Yang Guang.

M. Yang, qui avait la semaine dernière averti que “ceux qui jouent avec le feu périront par le feu”, a dénoncé “une minuscule minorité” qualifiée de “grave défi à la prospérité et à la stabilité de Hong Kong”, en affirmant que des cocktails molotov avaient été lancés en direction des policiers.

