Manif prévue dimanche: le directeur du SPVM posera un geste si on l'invite à le faire

MONTRÉAL — Le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) espère que le fait de tenir une manifestation de jour, dimanche, permettra de minimiser les débordements car il admet ne pas être en mesure de prévenir la casse avant qu’elle ne survienne.

Sylvain Caron avait convoqué les médias vendredi matin pour annoncer qu’il devance au 8 juillet prochain la présentation de la politique du SPVM sur les interpellations en raison du contexte actuel.

Le directeur a fait valoir qu’il ne peut arrêter d’individus qui se présentent à une manifestation aussi longtemps qu’ils n’ont rien fait, puisque le droit de manifester est garanti.

Un genou à terre?

Il invite les organisateurs à venir le rencontrer avant la manifestation pour discuter des questions de sécurité. Il n’a pas voulu dire s’il mettrait le genou par terre en appui à la cause, affirmant qu’il poserait un geste si on lui demande de la faire et si les gens «veulent bien m’inviter». Quant à ses policiers, il a déclaré que cela appartient à chacun d’entre eux de décider de poser un tel geste.

La pose d’un genou par terre par des policiers, pour soutenir ceux qui dénoncent la violence policière envers les Noirs et les personnes racisées en général, a été faite par plusieurs policiers aux États-Unis durant les manifestations qui continuent de secouer le pays depuis la mort de George Floyd, tué à Minneapolis par un policier qui s’est agenouillé sur sa gorge durant plus de huit minutes, le suffoquant à mort. Ce policier fait maintenant face à des accusations de meurtre au deuxième degré et trois collègues qui avaient assisté à la scène sans intervenir font aussi face à des accusations criminelles de complicité.