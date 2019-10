Nouveaux gestes du groupe Extinction Rebellion... aux intersections

L’activité consiste à s’immobiliser à des passages piétons durant le feu rouge en tenant des bannières, des drapeaux et des messages. Le groupe compte ainsi “sensibiliser” les automobilistes et les piétons aux changements climatiques.

Le groupe écologiste Extinction Rebellion , qui s’est fait connaître au Québec en paralysant le pont Jacques-Cartier et une partie du centre-ville de Montréal mardi aux heures de pointe du matin et du retour à la maison, a poursuivi ses actions militantes samedi après-midi à Montréal, Québec et Sherbrooke en menant ce qu’il appelle des “Slow Swarms”.

Guillaume Benoit, un militant qui participait pour la première fois à une telle manifestation, a déclaré aimer “la simplicité de l’action” étant donné que rien n’est bloqué et que ça leur fournit l’occasion de communiquer leur message.

“On fonce dans un mur en tant que société à grande vitesse, a estimé M. Benoit. On a essayé plein d’autres moyens dans les dernières décennies. On a essayé les marches, les manifestations, les projets de loi et maintenant on doit aller dans la rue de d’autres manières.”