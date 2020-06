La santé avant les profits, exigent des employés de Dollarama

MONTRÉAL — Une soixantaine d’employés de Dollarama et de sympathisants ont manifesté samedi à Montréal pour réclamer de meilleures mesures de santé et de sécurité afin de lutter contre la COVID-19.

Derrière les murs de ses entrepôts et de son centre de distribution, le détaillant québécois se contente du strict minimum et viole même parfois la loi, a allégué Mostafa Henaway, du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, l’organisateur de la manifestation.

M. Henaway a notamment expliqué que la distanciation physique est presque impossible à respecter dans le centre de distribution où se côtoient près de 1000 travailleurs.

Un employé présent à la manifestation et qui a demandé l’anonymat par crainte pour son emploi a expliqué pourquoi la distanciation physique est presque impossible à respecter à cet endroit.

«Si tu vas respecter le deux mètres à chaque palette, tu vas avoir un bon retard, a-t-il déclaré. Et ils exigent un nombre de palettes [dans le délai imparti].»

Les employés sont constamment en mouvement et sont incapables de respecter la règle du deux mètres, a également confirmé un autre employé.

Tous les deux croient également que l’entreprise devrait mettre des distributeurs de gels pour les mains sans contact.

Les organisateurs de la manifestation déplorent que «dans sa hâte de faire du profit» Dollarama ait complètement ignoré les risques sanitaires durant les premières semaines de la pandémie.

«L’entreprise a priorisé l’argent, laissant de côté la santé et sécurité de ses travailleurs et travailleuses», écrivent-ils dans un communiqué.

Le détaillant a été désigné service essentiel dès le début de la pandémie, ce qui lui a permis de surpasser les attentes des analystes et de réaliser un bénéfice de près de 86 millions $ au premier trimestre, selon des données dévoilées cette semaine dans la foulée de l’assemblée générale de ses actionnaires.