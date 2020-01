La police fédérale américaine (FBI) a d’ailleurs arrêté la semaine dernière un ancien réserviste de l’armée canadienne soupçonné d’entretenir des liens avec les néonazis qui aurait eu l’intention de participer à ce rassemblement. Patrik Mathews, qui était porté disparu depuis le mois d’août au Canada, est accusé d’avoir transporté une arme à feu et des munitions avec l’intention de commettre un crime.

Le gouverneur Ralph Northam a déclaré l’état d’urgence temporaire et a interdit toutes les armes à feu dans le rassemblement autour du capitole de Richmond. La participation annoncée de milices et de suprémacistes blancs a fait craindre une répétition des violences qui avaient émaillé un rassemblement de suprémacistes à Charlottesville en 2017.