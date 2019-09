Manif pour le climat: Trudeau, Blanchet et May seront de la partie

OTTAWA — Au risque de se faire chahuter pour son choix d’achat d’un oléoduc, le chef libéral Justin Trudeau sera de la manifestation sur les changements climatiques, vendredi à Montréal.

Des milliers de personnes sont attendues à cette marche pour réclamer que les gouvernements posent des actions concrètes face à l’urgence climatique. Celle qui est devenue la passionaria de cette cause, la jeune Greta Thunberg, participera à la manifestation dans les rues de Montréal.

À Sudbury jeudi matin, M. Trudeau a annoncé son intention d’être là.

«Ça fait plusieurs semaines maintenant que des jeunes et des gens (...) marchent dans les rues pour souligner le besoin de prendre des actions réelles et concrètes pour contrer les changements climatiques et protéger notre environnement et créer de la croissance économique pour l’avenir», a-t-il lancé.

Le discours de Greta Thunberg dénonce plutôt l’obsession de la croissance économique qui, selon elle, met en péril l’avenir de l’humanité.