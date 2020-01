10 nouveautés gourmandes, santé et végés

Pour vous aider à tenir vos bonnes résolutions alimentaires, on vous propose nos dix coups de coeur santé du commerce.

+++

Beyond Beef

Courtoisie

Le géant des produits à base de plantes Beyond Meat a récemment lancé en épicerie son sans-viande imitant le boeuf haché traditionnel. Sans protéine animale, mais tout de même protéiné (avec 18 g par portion de 100 g), sans OGM, soya ni gluten, il a la même apparence que la viande, est aussi juteux, nous aidant à l’apprécier dans nos recettes.

Disponible dans toutes les épiceries

Croûtes à pizza au chou-fleur - Irresistibles Naturalia

Courtoisie

Belle façon de manger encore plus de légumes, mais aussi de plaire aux intolérants au gluten autour de vous. Cette croûte sans OGM, étirée à la main et cuite sur pierre au chou-fleur ne goûte, ni n’empeste le chou. Le goût est même plutôt subtil, imitant la vraie pâte à pizza. Le seul hic : il faut la manger tout de suite. Une fois réchauffée, elle perd beaucoup en finesse au niveau du goût et de la texture.

2 croûtes par emballage - 8,99$ chez Métro

Bouchées de chou frisé et quinoa - Yves Veggie Cuisine

Courtoisie

Elles n’ont l’air de rien, mais ces petites bouchées sont absolument délicieuses. Réchauffées quelques minutes au four, elles deviennent moelleuses, tout en gardant du corps. Et le goût? Pas celui du tofu nature du tout. Les saveurs sont explosives. Un bon dépanneur à avoir sous la main.

Disponibles dans toutes les épiceries

Trempette au tofu végane - A&M Gourmet Foods Inc.

Courtoisie

Préparées avec de la mayo végétalienne et du tofu de soja biologique produit localement, ces surprenantes trempettes se déclinent en quatre saveurs originales : chili indonésien, harissa marocaine, italien épicé, épinards et chou frisé.

Disponible dans certaines épiceries santé

Poudre de grillon chocolat - Landish

Landish Landish

Ce n’est pas nécessairement leur goût qui se démarque, mais leur apport nutritionnel. L’entreprise québécoise Landish propose différents produits à base de grillons, champignons Reishi et spiruline, mais ce qui a retenu notre attention est la poudre de grillons riche en protéines et micro nutriments (vitamines et minéraux) qu’on aime bien ajouter à nos desserts pour les rendre plus soutenant et nutritifs.

Trempettes aux cajous concombre et aneth végane - Le Choix du Président

Courtoisie

Faisant partie de la gamme végétalienne «à base de plantes» du Choix du Président, cette surprenante trempette est à la fois crémeuse, légère et savoureuse. On y trempe nos légumes ou on la glisse dans nos sandwichs pour leur donner plus de personnalité.

Disponible chez Maxi et Provigo

Soupe miso instantanée - Abokichi Inc.

abokichi.com abokichi.com

«Une boisson chaude fermentée et unique qui aide à réduire le gaspillage alimentaire en utilisant les sous-produits de la fabrication du saké dans sa formulation», écrivait les organisateurs du salon de l’alimentation SIAL, qui citait ces soupes dans les meilleures innovations alimentaires de l’année.

Disponible en ligne et certaines épiceries santé

Croustilles à base de chou-fleur Cauliflower Crisps

Hippie Snacks

Ces croustilles disponibles en deux saveurs (originale et ranch classique) sont absolument succulentes en plus d’avoir une liste d’ingrédients intéressante : chou-fleur, lait de coco, graines de citrouille, farine de riz brun, graines de sésame. Elles contiennent quand même beaucoup de gras et de sel, soit 530 mg pour 12 croustilles, l’équivalent de 22% du maximum qu’un adulte devrait consommer au cours d’une journée. On se les garde pour la collation.

À BOIRE

Kombucha Rise Pomme X cannelle

Besoin d’un petit remontant? Essayez la nouvelle saveur de kombucha de l’entreprise québécoise RISE à la pomme et cannelle. Non, ça ne goûte pas la tarte aux pommes, mais elle est plutôt acidulée avec une attaque de clou de girofle et d’anis étoilée. Votre estomac mis à mal pendant les Fêtes vous dira merci.

Disponible dans plusieurs commerces et épiceries

Thés Detox DAVIDsTEA

DAVIDsTEA