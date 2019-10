Une maman tire son lait pour trois bébés dans ces touchantes photos

Sherida Rae Photography Jessica Rimmer, au centre, tire son lait maternel qu'elle donne à sa propre fille et à deux autres bébés.

«La plupart des mères ont de la difficulté avec certains aspects de la maternité, ou lorsqu’elles doivent faire face à des situations imprévues», a déclaré Taylor au HuffPost Canada. «Mais ces mères m’ont démontré que même lorsque la maternité vous prend de cours, vous laisse le cœur brisé, vous pouvez vous en sortir encore plus fortes.»

«On évoque rarement la collaboration entre les mères qui peuvent tirer leur lait, mais qui ne peuvent pas allaiter, et les mères qui ne produisent pas assez de lait.»

Les images de Sherida Rae Taylor se concentrent sur la maternité; elle photographie donc fréquemment les futurs et nouveaux parents. Mais récemment, elle a eu l’occasion de photographier une scène qui sort de l’ordinaire.

Sherida Rae Photography Jessica Rimmer (ci-haut) avait initialement le cœur brisé en apprenant qu'elle ne pouvait pas allaiter sa fille. Mais le tire-lait et le biberon lui permettent de donner du lait maternel à d’autres enfants.

Beaucoup de personnes ne réalisent pas à quel point il est difficile de tirer son lait, a déclaré Taylor, qui a elle-même quatre enfants. «La douleur, le temps passé attachée à une machine loin de votre bébé et le rappel constant que vous ne pouvez pas allaiter ont un fort impact émotionnel sur les mères», a-t-elle déclaré.

Elle s’est finalement habituée à allaiter sa fille au biberon, en utilisant une pompe pour extraire son lait. Mais la douleur du pompage est intense, dit-elle, et elle a également eu du mal à accepter le fait de ne pas pouvoir allaiter son bébé elle-même.

L’ambiance dans la pièce, entre les trois mères et leurs bébés, était «chargée d’émotions», a déclaré Taylor. Elle a versé des larmes à plusieurs reprises en observant la façon avec laquelle les trois femmes interagissaient, les liens qu’elles avaient tissés alors qu’elles avaient toutes appris à faire face à des situations inattendues.

Elle avait suffisamment de lait pour le donner à deux mères différentes, qui produisent toutes deux environ la moitié de la quantité de lait dont leur bébé a besoin. Une des femmes sur les photos est la cousine d’un ami et l’autre a répondu à un message publié par Rimmer sur un groupe de mères sur Facebook.

Voir la version non floue de cette photo sur le site Web de Sherida Rae Taylor.

Sherida Rae Photography L’ambiance dans la pièce, entre les trois mères et leurs bébés, était «chargée d'émotion», a déclaré Taylor.

Rimmer explique qu’elle sait que certaines personnes ont vécu des expériences désagréables par rapport au don de lait, mais qu’elle a du mal à imaginer cela tant l’expérience a été significative pour elle.

«Cette aventure a été tellement remplie de gratitude et d’amour», a-t-elle déclaré au HuffPost Canada. «Pas une seule fois je ne me suis sentie obligée de continuer à donner du lait. Ces mamans m’ont fait sentir extraordinaire et ont été très tendres [avec moi]. Parfois, j’ai l’impression que je ne suis pas celle qui mérite tout l’amour, car à mes yeux, ce sont elles les héroïnes.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l’anglais.