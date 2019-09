Je n'ai pas perdu d'amis après avoir eu des enfants, je suis juste passée à autre chose

Tout de même, cette femme et moi ne nous sommes plus revues depuis.

«FAUX», aurait répliqué une version plus effrontée de moi, avec peut-être quelques verres de plus derrière la cravate.

Mais j’ai dû me mordre la langue assez fort pour ne pas exploser, quand une ancienne compagne de beuverie (plus l’amie d’une amie) s’est mise à se plaindre – fort – qu’elle n’arrivait jamais à se trouver quelqu’un pour aller bruncher, parce que tout le monde a des enfants et veut donc bruncher à une heure impensable, comme 10h, ou même plus tôt.

Bon, nous n’en sommes pas venues aux coups. Après tout, je tente rigoureusement d’enseigner à mon fils de trois ans qu’il ne faut jamais frapper Papa, même quand on est très fâché de devoir aller au lit. Quel genre de modèle je serais si je giflais quelqu’un simplement à cause de ses réflexions sur l’heure appropriée pour avaler des oeufs bénédictine et des mimosas?

On nous prévient qu’après avoir eu des enfants, il se peut qu’on perde des amis. Les articles à propos des amitiés qui déraillent après la venue d’un bébé, de comment il peut être gênant d’essayer de se faire de nouvelles amies mamans et de la solitude qu’amène parfois la parentalité abondent.

Tout cela est vrai, selon mon expérience. Mais ce n’est pas aussi simple que ça. En fait, je n’ai pas perdu d’amis: je suis juste passée à autre chose.

Je ne regrette rien

J’étais la première dans mon cercle d’amis à avoir un bébé, ce qui n’a pas été facile, en terme de soutien. Mais plusieurs d’entre eux ont fait un effort. Six semaines après que mon fils est né, par exemple, mon mari m’a organisé une fête surprise. Douze de mes amis sans enfants – des gens avec qui j’allais prendre un verre, partais dans un chalet ou assistais à un concert – se sont tous présentés dans un restaurant aléatoire de banlieue que mon mari avait choisi parce qu’il se trouvait à trois minutes de la maison en voiture (et de mon bébé, que ma mère gardait).

Ils ont écouté attentivement et patiemment l’histoire de mon accouchement, et se sont extasiés devant les photos de mon nouveau-né tout ridé et rouge, jusqu’à ce que mes seins soient gonflés comme des boulets de canon et que je doive rentrer à la maison pour allaiter.

Je suis encore émue qu’autant d’entre eux soient venus, et même s’il s’agit de la dernière fois que j’ai vu certains d’entre eux, je n’en ressens aucune amertume.

Ce n’est pas vous, c’est moi

J’ai changé, après avoir eu un bébé, et il en va de même pour mes amitiés. Je ne peux plus veiller tard pour boire, et je n’en ai même plus envie. Le manque de sommeil me donne déjà l’impression d’être en lendemain de veille tous les jours, sans que je ne consomme d’alcool. En plus, j’ai besoin de toute ma présence d’esprit pour empêcher mon jeune garçon d’enfourcher son petit vélo d’équilibre dans le trafic/mettre ses doigts dans les prises de courant/se lancer du haut des marches comme Superman en criant «JE VOLE!».

Mais si vous voulez siroter un verre de vin sur mon sofa en banlieue, éclairés par la lumière du moniteur, et quitter à 21h30 pour me permettre d’aller me coucher, je suis votre femme!

Et vous savez quoi? Quelques-uns de mes chers amis ont fait cela à de nombreuses occasions. Je remercie encore ceux qui ont passé la veille du Jour de l’An à manger tranquillement de la nourriture chinoise dans notre salon, sans faire trop de bruit, pendant que notre fils dormait en haut. Un autre de mes amis sans enfants a récemment accepté de venir chez moi pour un souper fondue à 17h, sans compter le petit groupe qui m’a accompagnée avec mon fils chez la coiffeuse.

Parfois, c’est la seule manière dont je suis disponible. Et je comprends que ce ne soit pas pour tout le monde la définition d’une soirée amusante.