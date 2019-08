Maman est d’abord né à SoHo en 2014 puis a fait des petits : sept autres adresses, dont une à Toronto et depuis le mois d’août 2019 à Montréal, où les fondateurs, le Français Benjamin Sormonte et la Torontoise Elisa Marshall se sont rencontrés.

L’établissement de la rue Notre-Dame Ouest, dans Griffintown, offre cafés, salades gourmandes, sandwichs copieux, tartines fraîches et diverses viennoiseries, dont le fameux biscuit aux brisures de chocolat et noisettes, nommé en 2017 parmi les favoris du temps des fêtes de la célèbre animatrice Oprah Winfrey.

Les options végé sont nombreuses. On craque pour la salade Tawni (farro, patate douce sautée, chou accompagné d’un pistou aux poireaux, graines de citrouille, oignons marinés, oeuf au plat, feta aux herbes - servie avec une sauce piquante maison au cacao) ou encore le sandwich Jessalyn (ciabatta avec halloumi grillés, oignons marinés, tahini d’aubergine, concombre et menthe). Le biscuit S’mores et chocolat blanc semble aussi déjà faire partie des chouchous de l’endroit, si on en croit les réseaux sociaux.