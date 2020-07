Une maman britannique découvre qu'elle a deux utérus — et une jumelle dans chacun d'eux

«L’utérus se forme in utero par la fusion de deux tubes», a déclaré le Dr Nick Raine-Fenning, porte-parole du Collège royal des obstétriciens et gynécologues, à Cosmopolitan UK. «La paroi entre les tubes s’effondre du côté inférieur, laissant un utérus et un col de l’utérus tandis que les parties supérieures demeurent séparées et forment les deux trompes de Fallope.»