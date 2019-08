Maman à 18 ans, j’ai décidé d’assumer

blackjake via Getty Images Maintenant, les fêtes et les grasses matinées, c’est fini.

J’étais perdue, je ne savais pas quoi faire. J’ai appelé le père du petit et il était comme moi: pas prêt. Mais il m’a dit que, quel que soit mon choix, il accepterait. Des amis m’ont conseillé d’avorter car je n’avais pas une situation stable, j’avais arrêté l’école, je n’avais pas de travail, j’étais inscrite à la mission locale et je vivais chez ma mère.

J’essayais qu’on ne voie pas trop mon ventre avec des habits amples. Je me sentais mieux comme ça. Et puis, je me suis habituée. Du coup, je m’en foutais un peu, les mois s’écoulaient et j’ai davantage accepté ma situation.

Avec le père du petit, la grossesse, ça nous a éloignés. Le fait d’être maman, papa… On n’était pas prêts. Ça a créé des tensions, mais même si on n’était plus ensemble, il était là pour moi, il m’accompagnait aux échographies. C’était dur qu’il ne soit plus toujours là.

Être maman, ça m’a remotivée pour mes études

Le jour J est arrivé. Les contractions, c’était une douleur indescriptible, je marchais à droite, à gauche. C’était tellement douloureux que je n’arrivais pas à pleurer. Bref, on m’a emmenée dans la salle d’accouchement. J’ai demandé la péridurale car je n’en pouvais plus. C’était comme un cadeau tombé du ciel; et le travail a commencé.

J’ai accouché, tout s’est très bien passé. On m’a mis mon fils sur moi et la première fois que je l’ai senti près de moi, j’ai senti le vrai amour, un amour inconditionnel que je n’arrive pas à expliquer. J’étais très fière de moi.