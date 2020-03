Maltraitance: des experts s'inquiètent pour les enfants

LightFieldStudios via Getty Images

Les organisations qui s’occupent des enfants maltraités se préparent à une augmentation du nombre de cas de violence alors qu’ils réduisent leurs services en raison de la COVID-19. Tandis que les gouvernements demandent aux gens de rester à la maison, et que les écoles et certains services de soutien social ferment, beaucoup de ceux qui travaillent avec des enfants maltraités sont inquiets. Pour certains enfants, la maison n’est pas un endroit sûr ou sain. De nombreux parents et travailleurs soutiennent que les enfants sont plus agités face à ces changements, selon la Dre Roxanne Goldade, pédiatre à Calgary et médecin-chef du programme Pediatric Kids in Care. «Ils sont bouleversés. Tout le monde est entassé dans leurs maisons, dit-elle. Je reçois des appels paniqués de la part des travailleurs de la protection de l’enfance. La réalité est que ces enfants courent un risque tellement grand.» D’autres sont d’accord.

Il y a un groupe qui est déjà en difficulté et qui vit à la limite de ses ressources. Le stress accru, les défis de santé mentale que cela présente pour les enfants et les parents. Tout cela est comme un baril de poudre. Christina Tortorelli, professeure adjointe de travail social à l’Université Mount Royal

Vendredi, le Service de police d’Ottawa a publié un communiqué appelant la population à «rester vigilante quant aux risques d’abus envers les femmes et les enfants». Ils leur ont également demandé «d’accorder une attention particulière au bien-être des enfants et de signaler tout incident suspect». «La vie est déjà difficile pour plusieurs familles, a noté Christina Tortorelli, professeure adjointe de travail social à l’Université Mount Royal et ancienne administratrice principale en protection de l’enfance. «Il y a un groupe qui est déjà en difficulté et qui vit à la limite de ses ressources. Le stress accru, les défis de santé mentale que cela présente pour les enfants et les parents. Tout cela est comme un baril de poudre.» Le Boost Child and Youth Advocacy Centre de Toronto enquête chaque année sur 1200 à 1500 cas de maltraitance. Le week-end dernier, quand la distanciation sociale ne faisait que commencer, il y a eu 10 nouveaux cas — un week-end inhabituellement chargé, explique Karyn Kennedy, la PDG du centre. «Je ne suis pas surpris que des abus se produisent, mais je suis surpris qu’ils soient signalés si rapidement», a commenté Mme Kennedy.