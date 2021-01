«C'est malheureux»: l'histoire du gazouillis d'Élections Canada repris par Trump

THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan

THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan Des électeurs se rendent au bureau de vote du Centre d'interprétation de Fairbanks à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, pendant les élections fédérales au Canada, le 21 octobre 2019. (photo d'archive)

OTTAWA — Élections Canada a vu apparaître sur les réseaux sociaux des publications de Canadiens se demandant si le dernier scrutin fédéral avait été truqué avec des technologies électorales douteuses.

Ces publications étaient liées à la présidentielle américaine et aux affirmations non vérifiées de Donald Trump et de ses alliés selon lesquelles les tabulateurs de vote automatiques étaient à blâmer pour sa défaite contre Joe Biden.

Dans une volonté d’éduquer les électeurs canadiens, l’organisme fédéral a cru bon préciser sur Twitter, le 16 novembre, qu’il n’utilise que des bulletins de vote sur papier dépouillés manuellement.

Le lendemain, Donald Trump a repris le gazouillis en le désignant comme la preuve d’un complot contre lui.

«C’est malheureux et pas du tout voulu», a écrit le directeur général des élections du Canada, Stéphane Perrault, en réponse à un courriel avec un lien vers cette publication du président sortant des États-Unis.

Le courriel fait partie de près d’une quarantaine de pages de documents obtenus par La Presse Canadienne en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. De nombreux passages ont été caviardés, étant identifiés comme des conseils sensibles à l’intention de hauts fonctionnaires, et des noms ont été censurés pour des raisons de confidentialité.

Il semble que la genèse du gazouillis remonte au 9 novembre, avec des discussions dans les jours qui ont suivi sur la manière de répondre aux préoccupations autour des machines utilisées lors de l’élection américaine.

Des responsables d’Élections Canada ont fait remarquer que plusieurs Canadiens affirmaient sur les médias sociaux que des machines conçues par l’entreprise Dominion avaient également été employées ici. Certains croient même que «les résultats de la dernière élection étaient illégitimes», peut-on lire dans un document interne.

«Les utilisateurs participant à ces discussions soulignent que des machines ont été utilisées ou pourraient être utilisées pour compter les votes, ajoutant au système déjà corrompu et conduisant à des résultats truqués», a-t-on signalé.

«La plupart des utilisateurs semblent apprécier le fait qu’Élections Canada fournisse de l’information factuelle et l’information est utilisée pour répondre à des messages inexacts.»

C’est ce sur quoi misait l’organisme indépendant en expliquant le système électoral canadien, particulièrement le recours à des bulletins de vote par correspondance, plus répandus au sud de la frontière en raison de la pandémie.