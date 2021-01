Le «malaise français» dans la fonction publique fédérale

La gêne de s’exprimer en français devant des collègues de travail peut être provoquée par des événements intrinsèques et extrinsèques. Une personne peut évaluer que son français n’est pas assez bon (raison intrinsèque) ou craindre que d’autres personnes fassent des remarques «désobligeantes» sur l’accent et la qualité de la langue française (raison extrinsèque). Le manque de pratique en français alimente l’insécurité linguistique et à son tour, l’insécurité linguistique ne fait qu’augmenter les stratégies d’évitement pour pratiquer le français.

Plus de 39 % des anglophones sondés disent ressentir un malaise à s’exprimer en français. Les principales raisons évoquées sont: le manque de pratique en français (69 %), le fait d’être jugés ou que l’on corrige leur accent et leurs erreurs en français (61 %). Ils affirment aussi ressentir une gêne lorsque leurs collègues francophones poursuivent la discussion en anglais lorsqu’ils essaient de s’exprimer en français (42 %).

Au Canada, il y aura toujours une distinction historique entre les francophones et les anglophones, mais cette diversité culturelle et linguistique devrait conduire à une société fondée sur l’équité et l’inclusion. Pour ce faire, les compétences dans les deux langues officielles sont importantes.

Certes, la formation en langue française et les occasions de pratiquer cette langue doivent être mieux harmonisées dans un contexte de travail où la langue anglaise est prédominante. Mais les francophones ont aussi leur part à jouer en étant plus inclusifs avec les apprenants de la langue française. En d’autres mots, les anglophones qui veulent apprendre et pratiquer le français doivent être en mesure de le faire sans discrimination, tout comme les francophones qui veulent communiquer et travailler en français.

«Les langues reflètent l’identité d’un peuple. Elles sont partie intégrante des cultures». Les langues officielles et leurs cultures respectives définissent le Canada. Or la diversité linguistique au Canada, à commencer par une meilleure reconnaissance du français, ne doit pas valoriser implicitement ou explicitement que la «différence francophone» est considérée comme un problème.

Bref, la liberté de s’exprimer en français dans la fonction publique doit être un droit reconnu et applicable, sans avoir la crainte d’être considéré comme un «rebelle» de la langue française. In fine, il s’agit de faire la promotion de la langue française dans un contexte où la langue anglaise occupe une place très importante dans la fonction publique canadienne.

La version originale de cet article a été publiée sur La Conversation, un site d’actualités à but non lucratif dédié au partage d’idées entre experts universitaires et grand public.