La caféine protège-t-elle contre la maladie de Parkinson?

start08 via Getty Images

start08 via Getty Images

La quantité de caféine était encore plus faible dans le sang des gens porteurs d’une mutation génétique qui les prédispose à souffrir du parkinson, écrit dans le journal médical Neurology la docteure Grace Crotty, de l’Hôpital général du Massachusetts, à Boston.

«Ça fait déjà de nombreuses années qu’il y a des études épidémiologiques qui ont montré que, globalement, la consommation de café est associée à une diminution du risque d’avoir la maladie de Parkinson, a commenté le professeur Louis-Éric Trudeau, du département de pharmacologie et physiologie de l’Université de Montréal

«La différence ici est qu’ils ont mesuré les marqueurs de la caféine et d’autres marqueurs reliés dans le plasma. Ils ne se sont pas contentés de mesures rapportées par les patients de leur consommation de café.»

Les niveaux plasmatiques de caféine étaient plus faibles chez les participants malades que chez les autres. L’écart était encore plus prononcé chez les sujets qui présentaient des mutations au gène LRRK2, et qui peuvent prédisposer au parkinson.