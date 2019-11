Maladie liée au vapotage: Santé Canada suit de près des avancées aux États-Unis

Les responsables canadiens de la santé affirment qu’ils surveillent de près une avancée apparente aux États-Unis dans la recherche de la cause d’une mystérieuse maladie liée au vapotage.

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies aux États-Unis estiment avoir identifié dans une très forte probabilité comme responsable un composé chimique appelé acétate de vitamine E.

Le composé a été trouvé dans le liquide prélevé dans les poumons de 29 patients à travers les États-Unis, ainsi que dans du liquide provenant de cigarettes électroniques et d’autres dispositifs de vapotage utilisés par de nombreuses personnes tombées malades.

Le porte-parole de Santé Canada Éric Morrissette a déclaré que l’acétate de vitamine E n’était pas autorisé dans les produits de vapotage de cannabis canadiens.

Néanmoins, il dit que Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada «surveillent activement la situation de la maladie causée par le vapotage».

Cela comprend le maintien de contacts étroits avec la US Food and Drug Administration et les Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis afin de mieux comprendre la nature de leurs enquêtes.

Il y a eu sept cas confirmés ou probables de maladie pulmonaire grave liée au vapotage au Canada.