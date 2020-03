Un château tout blanc à vendre à Westmount

Ça pourrait être la maison d’une grande vedette hollywoodienne, d’une riche héritière ou bien la future résidence de Meghan Markle et Harry. Une maison cossue de Westmount vient d’arriver sur le marché et elle a vraiment de quoi faire rêver (ou faire mourir d’envie) les nouveaux acheteurs.

Autant à l’extérieur qu’à l’intérieur, elle brille d’un blanc immaculé et nous charme avec ses détails architecturaux, ses élégantes moulures, ses grandes fenêtres offrant un max de luminosité naturelle et ses hauts plafonds.

Parmi ses atouts majeurs, sa terrasse aménagée et intime, sa spacieuse pièce-penderie, son foyer, sa grande salle de jeux au sous-sol, et son terrain de 7444 pieds carrés, soit l’un des plus grands espaces résidentiels de la municipalité, et le tout, à deux pas du centre-ville de Montréal.