View this post on Instagram

BONNE NOUVELLE ESTIVALE (puisqu'on en a vraiment besoin). Les @lovrestaurant lancent des promos séduisantes : Les cocktails à 9$ (au lieu de 12$) tous les jours au 5 à 7 ET les bouteilles de vin bios à moitié prix les mercredis. Disponibles pour une durée indéterminée. On se retrouve à leur (beau) comptoir! 🤗 ⁠ -⁠ -⁠ -⁠ -⁠ -⁠ #regram#lov#lovrestaurant#restaurant#restomtl#mtl#mtlmoments#restaurants#design#decor#bar