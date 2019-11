Cette maison de rêve dans Saint-Henri pourrait être à vous

Vous savez cette petite maison pittoresque qui conjugue cachet d’autrefois et modernité à la perfection, qui est idéalement située et offre de beaux espaces de vie. Ouais, le genre de demeure qu’on voit dans les magazines. Eh bien, il y a une qui vient d’être mise en vente à Montréal et elle coûte moins d’un million.

Localisé dans le charmant quartier Saint-Henri, tout près de deux stations de métro, sur une rue pas trop passante et en face d’une école primaire, le 777 du Couvent a de quoi charmer ceux qui ne veulent pas trop s’éloigner de l’action tout en ayant l’espace suffisant pour élever une petite famille.

Coquette de l’extérieur avec son revêtement en brique rouge, la propriété séduit surtout lorsqu’on met le pied dans le salon. L’entrée s’ouvre sur un grand escalier, puis sur un espace lumineux aux plafonds hauts où notre oeil est attiré sur les chics étagères intégrées et les planchers de bois magnifiques. On s’y verrait bien avec un verre de champagne. Juste à côté, une salle à manger parfaite pour recevoir.

La résidence de 3 chambres à coucher, 2 salles de bains compte sinon parmi ses atouts principaux une cuisine avec coin-repas, un puits de lumière, un sous-sol fini avec pierres apparentes, une grande cour arrière aménagée, mais aussi de nouvelles fenêtres écoénergétiques dernier cri.