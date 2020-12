La petite maison rose de St-Henri a une voisine

Connaissez-vous la maison rose qui trône au-dessus d’un vieux silo sur le bord du canal Lachine à St-Henri? Sa présence à plus de 45 mètres dans les airs est un mystère que même le propriétaire de l’immeuble ne peut expliquer.

Elle attire les curieux qui veulent prendre un cliché qui saura amasser un bon nombre de mentions «j’aime» sur Instagram. Sauf que depuis le début décembre, coup de théâtre! La petite cabane voisine a maintenant une décoration elle aussi!

Peinte en rouge avec le toit vert et ornée d’un cadeau et d’un sapin, la deuxième maison a une saveur des fêtes! L’artiste de ces oeuvres est toujours inconnu et la logistique pour se rendre au sommet reste un mystère.