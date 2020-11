Voici la maison la plus chère vendue à Westmount cette année

À l’évidence, l’année 2020 n’a pas été difficile financièrement pour tout le monde. Un riche propriétaire vient de mettre la main sur l’ancien domaine urbain de l’homme d’affaires, philanthrope et sénateur canadien Leo Kolber pour plusieurs millions de dollars, réalisant la plus grosse transaction résidentielle de l’année dans Westmount.

On sait cependant que l’ancien propriétaire demandait la modique somme de 15 millions et que la demeure était affichée depuis quatre petits mois.

Parmi ses atouts raffinés, on note le sublime vestibule, les grandes salles de réception, le garage intérieur chauffé pour 4 voitures, la cuisine contemporaine avec son îlot infini, l’énorme pièce-penderie de la suite principale ou encore - un peu plus rare - le garde-manger de majordome qui relie la cuisine à la salle à manger formelle.

Le spectacle se poursuit jusque dans la cour où on trouve un vaste terrain boisé, mais également une piscine creusée chauffée ainsi que le gazebo muni d’un bar, d’une cuisine et d’un espace repas. On dit que l’espace a servi à des «événements formels et grandes fêtes de jardin».