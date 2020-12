Impressionnante maison contemporaine à vendre au bord de l’eau

Amoureux de nature, de matériaux bruts et de lignes pures, votre résidence de rêve se trouve du côté d’Austin, en bordure du lac Memphrémagog, et est présentement en vente.

Située sur un terrain en pente et généreusement agrémentée de fenêtres, elle offre une vue imprenable sur l’eau et les paysages estriens en plus de laisser pénétrer abondamment la lumière naturelle.