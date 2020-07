Mais ce qui nous éblouit le plus n’est pas le fait qu’une série télé populaire y a été tournée, c’est plutôt le design moderne et épuré, les nombreuses fenêtres, la magnifique piscine chauffée, le spa encastré, le garage double ultra propre, la cour intime et généreusement aménagée sur un terrain de plus de 16 400 pieds carrés.