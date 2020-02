5 gadgets pratiques pour une maison plus intelligente

Non, la domotique n’est plus réservée qu'aux Bill Gates de ce monde. Allumez le chauffage avant d’arriver chez vous, débarrez la porte à un ami avant votre arrivée, contrôlez l’éclairage à distance ou restez connecté grâce à un assistant personnel intelligent. Des gadgets intelligents à prix raisonnables sont maintenant accessibles à tous. En voici cinq qui ont retenu notre attention.

A post shared by Alfred International Inc. (@alfred.intl.inc) on Oct 11, 2019 at 8:29am PDT

View this post on Instagram

Remplacez votre serrure traditionnelle par Alfred. Il permet de déverrouiller vos portes grâce à un code et d’en programmer certains à usage unique, pour permettre à un voisin d’entrer, mais juste une fois. Vous pouvez sinon débarrer à distance grâce à la fonctionnalité Bluetooth. En plus d’être pratique, on aime bien son design minimaliste et moderne, ressemblant à celui d’un téléphone. Ah, et Alfred parle français, notamment.